Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
21 декабря 2018, Пт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4311
USD 2.1228
RUB 3.1182
Главное
Александр Лукашенко "Ваш успех - пример истинного патриотизма" - Лукашенко вручил госнаграды работникам различных сфер
Президент
Национальная стратегия развития туризма разрабатывается в Беларуси
Общество
В Беларуси планируется модернизировать систему взимания НДС
Экономика
"Покупала продукты мужу в больницу". Бухгалтер из Минска выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
Уникальная акция! Успейте купить готовую квартиру в этом году
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой
22:56 В мире
Белорусские тяжелоатлеты завоевали две награды на турнире в Катаре
22:34 Спорт
Новогодний "Кубок дружбы-2018" разыграли будущие спасатели и действующие офицеры МЧС
21:49 Общество
Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" сыграют в финале Кубка Беларуси
21:45 Спорт
Россельхозназдор снимает ограничения на поставки продукции Пружанского молочного комбината
21:33 Экономика
"Простыя словы, простыя рэчы" - о чем мечтают в Новый год дети в приюте
21:25 Регионы
Вифлеемский огонь доставили в Беларусь
21:06 Общество
Российский экипаж погиб при крушении самолета в Конго
21:01 В мире
БГК им. Мешкова победил "Татран" в матче SEHA-лиги
20:57 Спорт
Норвежка Марте Олсбю Рейселанд выиграла спринт на этапе КМ по биатлону в Нове-Место, Ирина Кривко - 20-я
20:54 Спорт
Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад победил на турнире в Катаре
20:47 Спорт
Лучшим спектаклем театра драмы признан "Ревизор" Купаловского театра
20:33 Культура
Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД
20:23 В мире
Лучшим спектаклем по произведению белорусского автора стала постановка "Точки на временной оси"
20:20 Культура
Лучшим спектаклем для детей названа "Рождественская история" Белорусского театра кукол
20:07 Культура
Лучшим спектаклем театра кукол стала постановка "Сестры Грайи"
20:01 Культура
Лучшими оперным и балетным спектаклями названы "Богема" и "Вишневый сад"
19:49 Культура
Андрейченко: в Договоре о создании СГ определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет
19:40 Политика
Солист "Руки вверх" возглавил культ в новом клипе Little Big
19:40 Калейдоскоп
Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России
19:34 В мире
Все новости
Темы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Кубок мира по биатлону-2018/2019 Кубок мира по биатлону-2018/2019
Поставки белорусского продовольствия в Россию Поставки белорусского продовольствия в Россию
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Новый год Новый год
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" сыграют в финале Кубка Беларуси

Спорт 21.12.2018 | 21:45
Фото ВК "Шахтер"
Фото ВК "Шахтер"

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском спорткомплексе "Локомотив" определены финалисты розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" нанес поражение в 1/2 финала борисовскому БАТЭ-БГУФК - 3:1. Восьмикратный обладатель почетного трофея минский "Строитель" был сильнее гомельской "Энергии" - 3:0. Столичная команда уступала в ходе первого сета, но затем благодаря силовой подаче мяча минчане перехватили инициативу.

Финальный матч Кубка Беларуси "Шахтер" - "Строитель" состоится 22 декабря в гомельском спорткомплексе "Локомотив" в 19.00. В прошлом сезоне эти два клуба также встретились в решающей игре. Минчане оказались сильнее 3:1, завоевав очередной титул. "Строитель" не проигрывает в финале Кубка страны с декабря 2011 года.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
волейбол, Кубок Беларуси
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4311 BYN 2.425 BYN 2.435 BYN
USD
2.1228 BYN 2.125 BYN 2.132 BYN
RUB
3.1182 BYN 3.1 BYN 3.125 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам БЕЛТА
Все видео

Фотоновости

Для участников церемонии вручения госнаград провели экскурсию во Дворце Независимости
Все фото

Инфографика

Задачи социально-экономического развития Беларуси на 2019 год Президент Беларуси подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Станислав Зась Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарем ОДКБ
Лукашенко: БЕЛТА является оперативным и достоверным источником новостей о событиях в Беларуси и мире
Лукашенко вручил госнаграды сотрудникам БЕЛТА
Политика
Владимир Андрейченко. Фото из архива Андрейченко: в Договоре о создании СГ определены незыблемые принципы - независимость и суверенитет
Зась прокомментировал разногласия с Арменией в вопросе назначения генсека ОДКБ
Беларусь и Эстонию связывает продуктивное сотрудничество - посол
Экономика
Фото из архива МНС предлагает упростить порядок ведения учета доходов и расходов ИП
Россельхозназдор снимает ограничения на поставки продукции Пружанского молочного комбината
МНС рассказало об изменениях в правилах трансфертного ценообразования
Происшествия
Фото из архива В Октябрьском районе вынесли приговор убийце и укрывателям преступления
Тело пропавшего инвалида-колясочника нашли под Минском
Два человека пострадали в столкновении грузовика и легковушки под Гродно
Общество
Встречи с женщинами-предпринимательницами пройдут во всех областных центрах
Определены победители международного фестиваля-конкурса "Выбор года 2018" в Беларуси
Новогодний "Кубок дружбы-2018" разыграли будущие спасатели и действующие офицеры МЧС
Регионы
"Простыя словы, простыя рэчы" - о чем мечтают в Новый год дети в приюте
Воспитанники Логойского социально-педагогического центра получили подарки от таможенников
Два хранилища в Барановичах на аукционе проданы в 400 раз дороже первоначальной цены
Технологии
Фото ПВТ Парк высоких технологий подарил сельским школьникам 600 умных планшетов
Браслет для спасения человека в экстренной ситуации разработали в Беларуси
Аналоговые материалы Госкартгеофонда переведут в цифровой вид
Культура
Во время церемонии. Фото посольства Беларуси в России Директору Третьяковской галереи вручен орден Франциска Скорины
Лучшим спектаклем театра драмы признан "Ревизор" Купаловского театра
Лучшим спектаклем по произведению белорусского автора стала постановка "Точки на временной оси"
В мире
Фото telegraf.com.ua Генассамблея ООН отклонила предложенную Россией резолюцию в поддержку ДРСМД
В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой
Российский экипаж погиб при крушении самолета в Конго
Калейдоскоп
Фото esa.int Зонд сделал снимки "ледяного" озера на Марсе
Солист "Руки вверх" возглавил культ в новом клипе Little Big
Умер актер и режиссер "Спокойной ночи, малыши!" Дмитрий Калинин
Газета 7 дней
Ирина АКУЛОВИЧ: Наша задача – не пропустить ни одного события в жизни страны
Фабрика новогоднего настроения
Гении и таланты – главное богатство страны
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритет – инновационное развитие
Вадзім ЛАКІЗА, Вячаслаў ДАНІЛОВІЧ. Асэнсаванне мінулага – падмурак для будучага
Виктор ЛОВГАЧ. «Передает Гомель»
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года - 2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия