Волейболисты "Шахтера" и "Строителя" сыграют в финале Кубка Беларуси

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском спорткомплексе "Локомотив" определены финалисты розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий чемпион страны солигорский "Шахтер" нанес поражение в 1/2 финала борисовскому БАТЭ-БГУФК - 3:1. Восьмикратный обладатель почетного трофея минский "Строитель" был сильнее гомельской "Энергии" - 3:0. Столичная команда уступала в ходе первого сета, но затем благодаря силовой подаче мяча минчане перехватили инициативу.
Финальный матч Кубка Беларуси "Шахтер" - "Строитель" состоится 22 декабря в гомельском спорткомплексе "Локомотив" в 19.00. В прошлом сезоне эти два клуба также встретились в решающей игре. Минчане оказались сильнее 3:1, завоевав очередной титул. "Строитель" не проигрывает в финале Кубка страны с декабря 2011 года.-0-
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