Волейболисты "Шахтера" обыграли "Гринярд-Маасейк" в матче квалификации Лиги чемпионов

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли бельгийский "Гринярд-Маасейк" в матче квалификации Лиги чемпионов – 3:2 (23:25, 25:18, 23:25, 26:24, 16:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская дружина дала настоящий бой фавориту группы. Инициатива переходила от одной команды к другой, но на тай-брейке сильнее были "горняки", проявившие настоящий бойцовский характер. В начале пятой партии подопечные Виктора Бекши уступали со счетом 1:5, но собрались и вырвали викторию.

Самыми результативными в составе солигорчан стали Андрей Радюк, заработавший 24 очка и Максим Богатко. На счету молодого волейболиста 16 пунктов. У Максима Шкредова 11 результативных действий. Также достаточно эффективны в атаке были Илья Буров и Андрей Марченко, заработавшие по 10 очков. Что касается их соперников, то тут основной ударной силой стали Ян Франчи-Мартинес (21 очко), Йельте Маан (19) и Йолан Кокс (17).

Судьба путевки в следующий круг самого престижного клубного турнира в европейском волейболе определится в споре швейцарского "Амрисвилля", который одолел со счетом 2:3 "Шахтер" и "Гринярдом-Маасейк". -0-