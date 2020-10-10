Волейболисты "Шахтера" одержали победу над витебским "Марко-ВГТУ" в матче чемпионата Беларуси

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" победили в матче четвертого тура чемпионата Беларуси соперников из витебского "Марко-ВГТУ" – 3:0 (25:13, 25:12, 25:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократные чемпионы Беларуси с самого начала встречи дали понять серьезность своих намерений. В первой партии на подаче Андрея Марченко счет стал 5:1 в пользу "горняков", которые смогли не только удержать преимущество, но и нарастить отрыв.

Во втором сете экзекуция подопечных Дениса Матвеева продолжилась. Заметным в рядах солигорчан стал Дмитрий Ваш. На подаче пасующего счет стал 12:0. После такого проседания приема шансов изменить ситуацию у игроков "Марко" не было.

В заключительной партии Виктор Бекша заменил своих лидеров, дав возможность проявить себя молодым спортсменам. Они с этой задачей справились, поставив победную точку во встрече.

Остальные матчи тура мужского чемпионата страны завершились следующим образом:

"Западный Буг" (Брест) – "Энергия" (Гомель) – 2:3 (20:25, 25:18, 25:21, 15:25, 10:15), МАПИД (Минск) – "Коммунальник-Могилев" – 3:0 (25:21, 25:16, 25:21), "Строитель" (Минск) – ВК "Борисов" – 3:0 (25:14, 25:23, 25:16).-0-