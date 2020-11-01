Волейболисты "Шахтера" победили "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА /. Волейболисты "Шахтера" победили гомельскую "Энергию" в 7-м туре чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу подопечных Виктора Бекши со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:14), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Многократные чемпионы страны контролировали ход встречи против гомельской дружины, сделав ставку на надежные действия блокирующих, хорошую подачу и качественный прием.

Наиболее результативными игроками матча стали игрок "Шахтера" Владислав Бабкевич, заработавший 13 пунктов, и представитель "Энергии" Евгений Ходянок, на счету которого 12 результативных действий.

В остальных матчах седьмого тура чемпионата Беларуси среди мужских команд столичный МАПИД уверенно обыграл "Марко-ВГТУ" из Витебска - 3:0 (27:25, 25:18, 25:22), минский "Строитель" победил обуховский "Легион" - 3:1 (18:25, 25:15, 25:17, 25:12), а "Коммунальник-Могилев" не оставил шансов "Западному Бугу" из Бреста - 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).-0-