Волейболисты "Шахтера" сыграют с сербской "Воеводиной" в ответном матче квалификации ЛЧ

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" сыграют сегодня с сербской "Воеводиной" из Нови Сада в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги чемпионов среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед подопечными Виктора Бекши стоит весьма нелегкая задача. Для того, чтобы обеспечить себе выход в групповую стадию самого престижного еврокубкового турнира в клубном волейболе, белорусской команде нужно выигрывать в трех либо четырех партиях, а затем надеяться на победу в "золотом сете". В первом матче сербы оказались сильнее со счетом 3:0.

В случае успеха "Шахтер" окажется в группе Е, где соперниками солигорчан согласно рейтингу будут ЗАКСА (Кендзежин-Козле; Польша), немецкий ВФБ "Фридрихсхафен" и бельгийский "Кнак" из Руселаре.

Матч "Шахтер" - "Воеводина" пройдет в минском спорткомплексе "Уручье", начало встречи 17:00. Игру в прямом эфире покажет телеканал "Беларусь 5". -0-