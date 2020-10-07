Волейболисты "Шахтера" уступили "Амрисвиллю" в матче квалификации Лиги чемпионов

7 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Шахтера" уступили швейцарскому "Амрисвиллю" в матче квалификации Лиги чемпионов - 2:3 (22:25, 18:25, 25:13, 25:16, 8:15), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стоит отметить, что "горняки" в данном поединке не смогли рассчитывать на свою перспективную молодежь. Евгений Грецкий и Максим Богатко были не допущены к игре из-за поздних анализов на коронавирус. Впрочем, их отсутствие на игре чемпионов Беларуси не сказывалось. "Шахтер" повел со счетом 6:1, но швейцарцы смогли не только ликвидировать этот отрыв, но и одержать победу в сете. Вторая партия и вовсе прошла под диктовку игроков "Амрисвилля".

В третьей партии белорусы прибавили в доигровке, стали спориться дела и в центральной зоне. Четвертый сет также остался за "горняками". Увы, коренной перелом во встрече не произошел. На тай-брейке сильнее были швейцарцы.

Наиболее результативными игроками матча у "Шахтера" стали Максим Шкредов (22), Андрей Радюк (20). В швейцарской дружине в атаке лучше коллег по команде отработал Томас Цасс (21).

Сегодня белорусам предстоит провести второй матч против фаворита группы бельгийской дружины "Гринярд-Маасейк".

Согласно условиям розыгрыша первого квалификационного раунда волейбольной Лиги чемпионов в следующий этап турнира попадет победитель группы.-0-