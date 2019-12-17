Волейболисты "Шахтера" уступили "Юнайтед Воллейс" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ и покинули еврокубки

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" уступили в домашней встрече 1/16 финала Кубка ЕКВ "Юнайтед Воллейс" из Франкфурта со счетом 1:3 (20:25, 21:25, 25:21, 21:25) и завершили выступление в еврокубках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Франкфуртцы с самого начала матча выглядели предпочтительнее хозяев площадки. Было очевидно, что гости провели серьезную работу над ошибками и увереннее белорусов смотрелись на блоке и в приеме. Особо стоит отметить слаженные действия игроков группы атаки. У "горняков", напротив, не получалась подача, да и защита немецкой команды порой совершала невозможные сэйвы.

Во втором сете Виктор Бекша сделал несколько замен, и команда преобразилась, выиграв третью партию. Однако на большее игроков солигорской команды не хватило, и они были вынуждены признать поражение.

Лучшими в атаке у "Шахтера" были серб Данило Павлович, заработавший 16 очков, и хорват Иван Раич, на счету которого 15 пунктов. Лидерами атак "Юнайтед Воллейс" стали Флорис ван Реком (23 очка) и Милия Мрдак, заработавший 21 балл.-0-

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