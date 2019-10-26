Волейболисты "Шахтера" узнали вероятных соперников по основному раунду ЛЧ

Во время жеребьевки. Фото CEV

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Софии состоялась жеребьевка групповой стадии волейбольной Лиги чемпионов среди мужских команд. В случае успеха в квалификации "Шахтер" попадет в группу E самого престижного клубного турнира континентального волейбола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "горняков".

Обеспечили себе места в группе Е согласно рейтингу: ЗАКСА (Кендзежин-Козле; Польша), немецкий ВФБ "Фридрихсхафен" и бельгийский "Кнак" из Руселаре.

"Шахтер" начнет квалификацию 6 ноября. Во Дворце спорта "Уручье" солигорцы встретятся с финским клубом "Форд Стор Леворанта" (Састамала), 14 февраля сыграют на выезде. В случае успешного выступления в третьем раунде белорусский клуб сыграет с победителем пары "Галац" (Румыния) - "Воеводина" (Сербия).

В одну группу Лиги чемпионов попали обладатель золотых наград российского чемпионата - кемеровский "Кузбасс" и бронзовый призер "Факел" из Нового Уренгоя. Вместе с ними в группе B сыграют "Ресайклинг волей" (Берлин, Германия) и "Любляна" (Словения).

Казанский "Зенит", которым руководит воспитанник белорусской школы волейбола Владимир Алекно, в группе C встретится с командами: "Халкбанк" (Анкара; Турция), "Ястжембский Венгель" (Ястжембе здруй; Польша) и "Гринярд" (Маасейк; Бельгия).-0-