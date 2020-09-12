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12 сентября 2020, 10:06

Волейболисты "Шахтера" завершили турне по Сербии поражением от "Воеводины"

Фото ВК "Шахтер"
Фото ВК "Шахтер"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" завершили турне по Сербии поражением от "Воеводины" из Нови-Сада - 1:3 (25:17, 23:25, 21:25, 22:25), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе "горняков".

Главный тренер "Шахтера" Виктор Бекша в заключительном матче турне дал шанс проявить себя всем игрокам команды. Сербская дружина лучше действовала на блоке. Самым результативным волейболистом в составе "желто-черных" стал Григорий Ющук - 12 очков. У конкурентов главными действующими лицами были Александр Благоевич (12 очков) и Неманья Масулович (14 пунктов).

Накануне встречи с "Воеводиной" солигорский клуб обыграл "Партизан" - 3:1 (20:25, 25:15, 25:17, 25:16). Кроме того, на счету команды из города калийщиков две виктории над "Црвеной Звездой" и победный матч с "Горным Миловацем".

Следующим турниром с участием "Шахтера" станет "Финал четырех" чемпионата Беларуси в Минске 15-16 сентября.-0-

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