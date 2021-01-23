Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли "Западный Буг" в матче чемпионата Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского "Шахтера" обыграли брестский "Западный Буг" в гостевом матче чемпионата Беларуси. Встреча завершилась в пользу команды Виктора Бекши со счетом 3:2 (23:25, 25:15, 22:25, 25:22, 15:12), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане, сумевшие собрать состав из опытных игроков, оказали упорное сопротивление лидерам мужского чемпионата страны. Связующий брестчан Дмитрий Кондратеня отлично руководил действиями своих товарищей по команде, которые то и дело находили уязвимые места в обороне "горняков". Во второй партии "Шахтер" благодаря отличной игре на позиции диагонального Владислава Бабкевича и уверенным действиям блока смог сравнять счет по партиям.

В третьем и четвертом сетах команды также обменялись победами, так что судьба встречи решалась на тай-брейке. Этот отрезок игры лучше удался солигорской команде, которая сохраняет лидерство в чемпионате страны с 38-ю очками после 13-ти встреч.

Что касается остальных результатов игрового тура, то "Легион" (Обухово) уступил идущей на второй позиции в турнирной таблице турнира гомельской "Энергии" - 1:3 (21:25, 20:25, 25:20, 18:25), а минский "Строитель", идущий на третьем месте, преодолел сопротивление "Марко-ВГТУ" из Витебска - 3:2 (25:20. 25:7, 23:25, 23:25, 15:9). В еще одном поединке "Борисов-БГУФК" с трудом выиграл у "Коммунальника-Могилев" - 3:2 (22:25, 23:25, 25:21, 25:22, 15:7).-0-