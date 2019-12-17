Волейболисты солигорского "Шахтера" проведут ответный матч Кубка ЕКВ против "Юнайтед Воллейс"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выбывшие из квалификации Лиги чемпионов волейболисты солигорского "Шахтера" продолжают свое выступление в Кубке ЕКВ ответным матчем против "Юнайтед Воллейс" из Штутгарта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Важная для обоих клубов игра состоится во Дворце спорта "Уручье" сегодня в 19.00. В первом матче "горняки" оказались сильнее соперников со счетом 3:2 (20:25, 25:22, 17:25, 25:17, 17:15). Наиболее результативным игроком в составе белорусского клуба тогда стал Вячеслав Черепович, набравший 18 очков. Отметим, что на днях команда из города калийщиков подписала соглашение с Иваном Раичем из Хорватии, что серьезно увеличивает возможности "Шахтера" в атаке - наверняка результативный диагональный поможет своей новой команде в поединке с немецким клубом.

Чтобы выйти в следующий раунд, подопечным Виктора Бекши необходимо побеждать с любым счетом по партиям. Если же чемпионы Беларуси уступят на тай-брейке, будет назначен дополнительный "золотой сет" до 15 очков.

Проигрыш "горняков" со счетом 1:3 или 0:3 по партиям выведет в следующий круг розыгрыша второго по значимости клубного трофея европейского волейбола "Юнайтед Воллейс".-0-