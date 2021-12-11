11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского “Шахтера” вышли в “Финал четырех” Кубка Беларуси, который пройдет в гомельском спорткомплексе “Локомотив” 17-18 декабря, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Путевку в решающий раунд розыгрыша почетного трофея, обладателями которого “горняки” являются последние три года, солигорчане оформили в двухматчевом противоборстве с минским “Строителем”. После уверенной победы со счетом 3:0 в первом матче, сегодня команда из города калийщиков уступила – 2:3 (24:26,13:25, 25:23, 25:14, 13:15).

Таким образом, согласно регламенту розыгрыша Кубка Беларуси судьба путевки в “Финал четырех” решалась в “золотом сете”.

На данном отрезке матча лучше были волейболисты “Шахтера”. Сначала Владислав Лошаков и Павел Авдоченко обеспечили лидерство своей команде – 8:7. Минчане, пытаясь отыграться совершили слишком много ошибок. Как итог, счет 15:12 в пользу “Шахтера”, который продолжает претендовать на четвертую кряду победу в Кубке Беларуси.-0-