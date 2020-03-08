Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились очередных побед в четвертьфинале чемпионата Беларуси

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" и "Шахтера" добились побед в матчах группы А четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси. Столичная дружина одолела гомельскую "Энергию" - 3:0 (25:21, 25:23, 25:21), а солигорский клуб заставил уступить обуховский "Легион" - 3:0 (25:19, 25:20, 25:20), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на итоговый результат матча в Гомеле, местная "Энергия" изрядно заставила понервничать болельщиков минчан, но в итоге опыт многократных чемпионов Беларуси сказался. Самыми результативными игроками в своих командах стали Евгений Ходянок из "Энергии", записавший на свой счет 16 очков. Главной ударной силой "Строителя" стал Владислав Давыскиба, у которого 15 пунктов.

В Солигорске также обошлось без сюрпризов. Подопечные Виктора Бекши, выйдя на игру практически оптимальным составом, сразу же взялись за дело. Все три отрезка матча проходили по одному сценарию. Опытные игроки, создав в каждой из партий комфортный задел, предоставляли возможность отличиться перспективной молодежи. Честолюбивые дублеры не подводили, продолжая дело старших товарищей, и вскоре "Легион" вынужден был признать поражение. Лучшим бомбардиром в составе "горняков" стал Владислав Бабкевич (11 очков). У "легионеров" успешнее других в завершающей стадии атак был Юрий Авдеенко (9 пунктов).

Поединки второго круга в группе А, где собраны команды, продолжающие вести борьбу за медали, будут сыграны соответственно 11, 14 и 18 марта.-0-