Волейболисты "Строителя" обыграли "Шахтер" в четвертьфинале чемпионата Беларуси

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.Волейболисты "Строителя" обыграли "Шахтер" в центральном матче четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси со счетом 3:2 (25:20, 25:22, 20:25, 15:25, 15:11), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главным оружием минчан в споре с трехкратными чемпионами Беларуси стал отлично действовавший блок, в первом сете остановивший атаки Андрея Радюка и Ивана Райича. Кроме того, команда из города калийщиков испытывала большие проблемы с подачей.

Вторая партия началась с точных атак "горняков", но в итоге, несмотря на травму пасующего Владимира Ковальчука, "Строитель" нашел в себе резервы записать на свой счет победу в еще одном сете.

Впрочем, подопечные Виктора Бекши и не думали сдаваться, выровняв баланс по партиям. Однако на тай-брейке минская дружина все же вырвала победу. Самыми результативными игроками команд стали Сергей Окулич и Иван Райич, записавшие на свой счет по 19 результативных действий.

Что касается второго противоборства в группе А, где собраны команды претендующие на медали чемпионата страны, то гомельская "Энергия" в упорнейшей борьбе заставила капитулировать обуховский "Легион" - 3:1 (25:22, 25:23, 20:25, 28:26).

В следующем игровом туре 7 марта "горнякам" будет противостоять "Легион", минчанам - гомельская "Энергия". Поединки второго круга будут сыграны соответственно 11, 14 и 18 марта.-0-

Фото ВК "Минск" и ВК "Шахтер"