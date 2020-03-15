15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" обыграли "Шахтер" в матче четвертьфинальной стадии чемпионата Беларуси со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:23), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Минчане умело пользовались ошибками оппонентов, сами при этом практически не допуская огрехов в обороне и бережно относясь к моментам в атаке. Еще одним союзником "Строителя" в принципиальном противоборстве стала хорошая подача. "Горняки" не раз испытывали проблемы на приеме, позволяя соперникам держать комфортную разницу в счете.

Самым результативным игроком матча в итоге стал Владислав Давыскиба из Минска, заработавший 18 очков. У его одноклубника, бразильца Винисиуса, на счету 11 пунктов. Кроме того, отметим отличную игру пасующего минской команды Константина Тюшкевича.

В еще одном поединке группы А гомельская "Энергия" дома нанесла поражение "Легиону" из Обухова – 3:0 (25:21, 25:16,25:21).

Главной движущей силой атак гомельчан стал Артем Масько, заработавший 13 очков. У его визави из Гродненского района Андрея Гедо на счету было 9 пунктов.

Оставшиеся поединки второго круга четвертьфинала в группе А, где собраны команды, продолжающие вести борьбу за медали, будут сыграны 18 марта. -0-