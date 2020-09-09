Волейболисты "Строителя" с поражения начали выступление на турнире памяти Льва Чайлытко

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты "Строителя" с поражения начали выступление в турнире памяти Льва Чайлытко, сообщает корреспондент БЕЛТА,

В стартовом поединке они были вынуждены признать превосходство молодежной сборной Беларуси (U-20) – 0:3 (20:25, 26:28, 20:25). Самым результативным игроком встречи стал представитель "молодежки" Максим Богатко. На его счету 15 очков. На три пункта меньше заработал его товарищ по комнде Владислав Бабкевич. У еще одного "сборника", Ильи Морозова на счету 11 пунктов. В рядах "Строителя" результативностью отличились Сергей Окулич (13 очков) и Сергей Антонович (10).

Напомним, что в первом матче дня волейболисты "Марко-ВГТУ" из Витебска заставили капитулировать обуховский "Легион" – 3:2 3:2 (25:19, 16:25, 25:23, 20:25, 15:13).

XIII традиционный турнир по волейболу памяти заслуженного строителя Беларуси Льва Чайлытко пройдет в столичном спорткомплексе МАПИД с 9 по 11 сентября.

Завтра, 10 сентября, состоятся поединки между молодежной сборной Беларуси (U-20) и "Марко-ВГТУ" (16.00), а также "Строителем" и "Легионом" (18.30). Завершатся состязания 11 сентября противоборством между "Легионом" и молодежной сборной Беларуси (11.00) и поединком "Строителя" с "Марко-ВГТУ" (13.30).

В связи с пандемией коронавируса, руководство ВК "Минск", в структуру которого входит "Строитель", решило проводить матчи турнира с ограниченным числом зрителей. Для болельщиков запланированы онлайн-трансляции.-0-