Волейболисты "Строителя" уступили в стартовом матче Кубка вызова "Лиссабону"

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты минского "Строителя" уступили в стартовом матче 1/16 финала Кубка вызова португальскому "Лиссабону" со счетом 1:3 (19:25, 23:25, 27:25, 17:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом матче белорусы уверенно действовали в защите и на блоке, но не смогли на равных противостоять соперникам в нападении. Главному тренеру "Строителя" Александру Сингаевскому пришлось вносить корректировки в состав. В третьей партии со стартовых минут появился опытный диагональный Сергей Окулич и доигровщик Дмитрий Шоркин. Белорусская команда сумела выиграть третью партию - 27:25, но концовка матча осталась за "Лиссабоном". В составе хозяев в атаке отличились известный болгарский доигровщик Тодор Алексиев (18 очков) и Мауро Силва (17 баллов). Наиболее стабильную игру у минчан показал Владислав Давыскиба (18 очков).

Ответный матч 1/16 финала Кубка вызова "Строитель" - "Лиссабон" состоится 5 декабря в спорткомплексе "Уручье". Другой белорусский клуб "Шахтер" 29 ноября стартует в Кубке ЕКВ. Подопечные Виктора Бекши сыграют в гостях с именитым "Олимпиакосом". -0-