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31 марта 2020, 15:38

Восемь хоккеистов вернулись в минское "Динамо" из "Динамо-Молодечно"

Игорь Мартынов. Фото ХК "Динамо-Молодечно"
Игорь Мартынов. Фото ХК "Динамо-Молодечно"

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь игроков вернулись в минское "Динамо" из молодечненского фарм-клуба. Такая информация размещена на официальном сайте "зубров", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В расположение клуба КХЛ вернулись Никита Толопило, Александр Осипков, Вячеслав Грецкий, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Илья Литвинов, Игорь Мартынов, Николай Сытый. В составе молодечненского клуба они приняли участие в плей-офф экстралиги и дошли до полуфинала.

Все игроки, исключая вызванных в национальную сборную, а также командированных в минскую "Юность" Михаила Стефановича, Александра Когалева, Ивана Дроздова, Артема Аносова, Владислава Еременко, Андрея Степанова, Дмитрия Желнеровского, Романа Дюкова и Даниила Бокуна, будут тренироваться в расположении минчан до 30 апреля. При этом хоккеистам предоставлена возможность взять отпуск за свой счет и отправиться домой. Ею уже воспользовались Райан Спунер, Шейн Принс, Франсис Паре и Стефан Эллиотт.-0-

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