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07 мая 2020, 21:02

Возобновление Бундеслиги станет символом возвращения большого футбола - глава УЕФА

Президент УЕФА Александер Чеферин . Фото EPA - EFE
Президент УЕФА Александер Чеферин . Фото EPA-EFE

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что возобновление чемпионата Германии добавит людям оптимизма, соответствующее заявление президента УЕФА оказалось в распоряжении ТАСС.

Чемпионат Германии приостановили 13 марта на неопределенны срок. Сегодня глава Германской футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт сообщил, что чемпионат страны будет возобновлен 16 мая. Все игры будут проходить без зрителей.

"Это отличная новость, что немецкие власти согласились на возобновление Бундеслиги, - приводит ТАСС слова Александера Чеферина. - Это добавит оптимизма в жизнь людей. Подобное решение - результат конструктивного диалога между футбольными властями и политиками. Я уверен, что Германия станет ярким примером для всех нас в том, что касается возвращения футбола в нашу жизнь с его азартом, эмоциями и непредсказуемостью".

На данный момент единственным европейским первенством, матчи которого проводятся, является чемпионат Беларуси.-0-

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