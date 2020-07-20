Впервые в истории не будет вручен "Золотой мяч"

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы премии "Золотой мяч", вручаемой лучшему футболисту года в Европе, приняли решение не определять обладателя награды в 2020 году. Об этом сообщается на сайте журнала France Football, который является организатором премии.

"Этот год нельзя рассматривать как обычный, поэтому лучше воздержаться от вручения премии, - заявил главный редактор France Football Паскаль Ферре. - Мы не хотим, чтобы премия этого года была с пометкой "трофей, выигранный в исключительных обстоятельствах, вызванных пандемией коронавируса". Мы предпочли сделать паузу. Впервые с 1956 года "Золотой мяч" не будет вручен, это решение нас огорчает, но оно кажется нам наиболее ответственным и логичным".

Как сообщает ТАСС, лауреата приза "Золотой мяч" определяют футбольные журналисты. Первоначально на награду могли претендовать только европейские футболисты из числа тех, кто играет в Европе. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, единственное условие - чтобы игрок выступал за европейский клуб. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год приз вручался журналом France Football совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА), с 2016 года вручаются две награды - по версии издания и по версии ФИФА; награда лучшему игроку года по версии ФИФА вручалась также с 1991 по 2009 год.

Больше всех наград получил аргентинец Лионель Месси - шесть раз. Единственный вратарь в истории футбола, удостоенный "Золотого мяча", - победитель чемпионата Европы 1960 года в составе сборной СССР Лев Яшин.-0-