29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вратарь молодежной сборной Беларуси по хоккею Алексей Колосов подписал контракт с минским "Динамо", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе клуба.
Соглашение с молодым голкипером рассчитано на два года.
Алексей Колосов защищал ворота белорусской команды на домашнем молодежном чемпионате мира в дивизионе 1А. Голкипер был одним из лучших в составе дружины Дмитрия Дудика, добившись показателя 93% отраженных бросков за три встречи.
Первое место и путевка в элиту на том турнире сенсационно досталась сборной Австрии. Серебро завоевали хоккеисты из Латвии. Белорусы замкнули тройку сильнейших.
Также в минувшем сезоне Алексей Колосов, являющийся воспитанником СДЮШОР БФСО "Динамо", выступал за сборную Беларуси U-20 в экстралиге Б, а в марте 2020 года провел матч за "Минских зубров".-0-