ВРЗ победил "Столицу" в 1/8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В центральном поединке 1/8 финала в Гомеле сошлись нынешний обладатель трофея местный ВРЗ и финалист прошлого кубкового розыгрыша "Столица". В упорнейшей борьбе гомельчане одолели минчан с минимальным перевесом в счете - 2:1. В решающем поединке прошлого кубкового розыгрыша ВРЗ обыграл "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В матчах за выход в "Финал четырех" спортсмены ВРЗ дважды встретятся с действующим чемпионом страны оршанским "Витэном", который в 1/8 финала разгромил на выезде аутсайдера национального первенства "Лиду" - 8:1.

Составы остальных четвертьфинальных пар: БЧ (Гомель) - ЦКК (Светлогорск), "Минск" - "УВД-Динамо" (Гродно), "Борисов-900" - "Динамо-БНТУ" (Минск).

Первые встречи 1/4 финала состоятся 29 декабря, ответные поединки пройдут 5 января.

Решающий этап 32-го по счету Кубка Беларуси по мини-футболу пройдет 8-9 января на площадке минского дворца спорта "Уручье". В этом сезоне призовой фонд турнира впервые представлен в криптовалюте.

Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз Кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-