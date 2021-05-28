ВРЗ победил "Столицу" в полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ одолел минскую "Столицу" в первом матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное время встречи в Гомеле завершилось вничью - 1:1, после овертайма победитель также не был определен - 3:3. И только в серии послематчевых пенальти ВРЗ вырвал победу - 5:4. Повторная игра серии до двух побед состоится 1 июня в Минске.

Во втором полуфинале победитель регулярного сезона, действующий чемпион страны оршанский "Витэн" будет соперничать с гомельским клубом БЧ. Их первый поединок состоится завтра в Орше, а 2 июня в Гомеле пройдет вторая встреча.

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-