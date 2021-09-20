ВРЗ разгромил "Столицу" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ разгромили "Столицу" в заключительном поединке первого тура 33-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня обладатель серебряных медалей в минском спорткомплексе "Уручье" оказался гораздо сильнее хозяев площадки, выиграв с разницей в шесть мячей - 8:2.

В первом матче нового первенства действующий чемпион страны оршанский "Витэн" обыграл в Минске столичное "Динамо-БНТУ" со счетом 6:2. Бронзовый призер прошлого чемпионата гомельский БЧ на своей арене был сильнее минского клуба "Охрана-Динамо" - 5:2. В Гродно спортсмены "Минска" одолели местную команду "УВД-Динамо" с минимальным преимуществом - 1:0. В Бресте светлогорский ЦКК обыграл "Первый регион" с результатом 4:2, а спортсмены "Лиды" на своей площадке уступили "Борисову-900" с сухим счетом 0:4.

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проведут традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.

В прошлом сезоне "Витэн" в финальной серии за золото обыграл ВРЗ, а в борьбе за бронзовые награды гомельский БЧ взял верх над "Столицей". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Витэна" - пять титулов, у "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".

Новый сезон в белорусском мини-футболе по традиции открылся матчем за Суперкубок. В могилевском спорткомплексе "Олимпиец" обладатели Кубка страны спортсмены ВРЗ уверенно победили чемпиона "Витэн" со счетом 7:3, впервые выиграв этот трофей. Три предыдущих сезона подряд Суперкубок завоевывал "Витэн". Ранее его обладателями дважды становились спортсмены "Лидсельмаша", по разу выигрывали минские клубы МАПИД, "Дорожник" и "Столица".-0-