Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 20 июня 2021
Минск Ясно +29°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:04 Терапевт о выбранной стезе: врачом нужно практически родиться Регионы
16:58 ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция Спорт
16:44 За субботу и часть воскресенья в Беларуси утонули 17 человек, включая одного подростка Общество
16:08 ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу Спорт
15:55 РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле Регионы
15:30 Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы Спорт
15:07 Умер российский тележурналист Анатолий Лысенко В мире
14:39 Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине Спорт
14:32 С Портосом мне больше не по пути: актер Смирнитский о том, как едва не лишился карьеры, алкоголе и страсти к женщинам Культура
14:18 В Москве около 150 церквей получили сообщения с угрозами взрывов В мире
14:03 Выставки, фильм и митинг-реквием: в музее истории ВОВ подготовили программу к 80-летию начала войны Культура
13:47 В Минске ночью несколько экипажей ГАИ преследовали нетрезвого бесправника Происшествия
13:38 Потенциально опасный астероид сблизится с Землей 25 июня - NASA Технологии
13:32 Второй онлайн-курс для начинающих бизнес-леди запускает ProWomen By Общество
13:14 Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси Общество
13:11 Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение Общество
13:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882 Общество
12:48 Новый набор в "Органик школу" открыт для белорусских фермеров Общество
12:29 Открытие документальной экспозиции "Дарогі вайны" состоится в Минске 22 июня Культура
12:16 В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки В мире
12:02 На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек Спорт
11:49 Рыбак в Могилевском районе получил удар током под линиями электропередач Происшествия
11:41 Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов Общество
11:27 В Могилеве на пожаре спасен молодой мужчина Происшествия
11:17 Жара в Беларуси сохранится 21 июня - объявлен оранжевый уровень опасности Общество
11:12 За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек Происшествия
11:08 Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви Регионы
10:43 Воркаут-батлы ко Дню отца пройдут в Гомеле Регионы
10:37 В Дзержинском районе спасатели достали из колодца мужчину Происшествия
10:25 В Армении началось голосование на внеочередных парламентских выборах В мире
Все новости
Все новости
Спорт
20 июня 2021, 16:08

ВРЗ сравнял счет в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

Фото из архива
Фото из архива

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ нанес первое поражение оршанскому "Витэну" в 32-м чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане во втором поединке финальной серии за золотые медали одолели на своей арене действующих чемпионов страны с результатом 3:2. До этого оршанский "Витэн" одержал победы во всех 28 проведенных встречах нынешнего первенства. В первой игре за золото оршанцы выиграли у ВРЗ у себя дома со счетом 5:3. Третий матч серии до трех побед пройдет 24 июня в Орше.

В борьбе за бронзовые награды пока также паритет: в первой игре спортсмены "Столицы" одолели в Минске гомельский БЧ в серии послематчевых пенальти - 5:3 (игровое время - 3:3), а потом в Гомеле железнодорожники взяли реванш - 3:2. Таким образом, решающий поединок "бронзовой" серии до двух побед состоится 23 июня в Минске.

В полуфинальной серии "Витэн" трижды подряд обыграл БЧ, а спортсмены ВРЗ с огромным трудом одолели "Столицу" - 3:2. Для "Витэна" это седьмой финал, в четырех из них он выходил победителем.

Обе нынешние медальные серии являются повторением прошлого чемпионата. Тогда в борьбе за чемпионский титул "Витэн" одолел ВРЗ - 3:2, а обладателем бронзы стала "Столица", дважды победившая БЧ.

Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
мини-футбол чемпионат Беларуси
Новости рубрики Спорт
ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция
Фото из архива Баскетболистки Сербии вышли в 1/4 финала чемпионата Европы
Фото j48tennis.net Азаренко и Соболенко стали победительницами парного разряда турнира в Берлине
Фото РИА Новости На церемонию открытия Олимпиады в Токио планируют допустить 20 тыс. человек
Фото EPA-EFE Испанцы не удержали победу над поляками в матче чемпионата Европы
Фото ФК "БАТЭ" БАТЭ победил минское "Динамо" в чемпионате Беларуси по футболу
Главное
Александр Лукашенко посещает 2-ю городскую детскую клиническую больницу Лукашенко: систему здравоохранения в Минске необходимо привести в порядок
За сутки в Беларуси зарегистрированы 582 пациента с COVID-19, выписаны 882
Самоотверженны и верны призванию: герои в белых халатах на архивных фотографиях
Посещение лесов запрещено или ограничено в 25 районах Беларуси
Топ-новости
Лукашенко - медикам: врачи и учителя - зеркало любого государства, будьте достойны этого звания
За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек
Сенатор - молодежи: деньги нужно зарабатывать трудом, а не действиями по указке западных кураторов
РЕПОРТАЖ: "Источник вдохновения - выздоровление пациентов" - работники областной туббольницы в Гомеле
Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня в 11 местах в Минске
ФОТОФАКТ: Чемпионат Европы по баскетболу. Беларусь-Швеция
Жара в Беларуси сохранится 21 июня - объявлен оранжевый уровень опасности
Поляки и литовцы не одобряют действия своих политиков по дестабилизации ситуации в Беларуси - мнение
Память о Победе может нас объединить в ответе на грозные вызовы современности - Романов
Ей 82, ему 90. Молодожены о том, как сыграли свадьбу, танцуют танго и живут в любви
РЕПОРТАЖ: "В разгар сезона от нас уезжает до 150 загруженных ягодой машин": как на Полесье выращивают клубнику
Сборная Беларуси по пляжному футболу разгромила турок в матче Евролиги
Жук: западная свобода слова - это навязанный нам фейк для возможности давить на Беларусь
Награды медработникам РНПЦ вручили в Минске
Эксперты МАГАТЭ провели миссию по вопросам инженерно-технической поддержки эксплуатации БелАЭС
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.