ВРЗ в третий раз вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ в третий раз подряд пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в пятом, решающем, поединке полуфинальной серии гомельчане обыграли на своей площадке минскую "Столицу" со счетом 5:2 и победили в серии до трех побед с результатом 3:2. До этого соперники выиграли по два поединка. Для ВРЗ это будет третий подряд финал национального первенства. В двух предыдущих гомельчане уступали "Столице" и своему будущему сопернику оршанскому "Витэну".

Оршанская команда стала первым финалистом 32-го чемпионата страны. В полуфинальной серии действующие чемпионы страны трижды победили гомельский БЧ - 4:3, 3:2 и 11:4. В нынешнем первенстве оршанцы одержали виктории во всех проведенных встречах: 22 - в регулярном сезоне и 5 - в матчах плей-офф. Для "Витэна" это будет седьмой финал, в четырех они выходили победителями.

На прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самый титулованный клуб - минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-