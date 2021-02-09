ВРЗ вышел на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче 13-го тура обладатели Кубка страны обыграли в Гомеле гостей из минского "Динамо-БНТУ" с результатом 3:1.
Ранее лидеры турнира спортсмены оршанского "Витэна" одержали 13-ю победу подряд, одолев на выезде минский "Дорожник" со счетом 3:2. Результаты остальных игр: "Минск" - "Столица" (Минск) - 3:7, БЧ (Гомель) - ЦКК (Светлогорск) - 6:6, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Борисов-900" - 1:3, "Охрана-Динамо" (Минск) - "Лида" - 7:0.
Положение в лидирующей группе после 13 туров: "Витэн" - 39 очков, ВРЗ - 34, "Столица" - 33, БЧ - 28.
Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 20 забитых мячей.
Матчи 14-го тура пройдут 13 и 14 февраля.-0-