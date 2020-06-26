Всероссийская федерация волейбола утвердила регламент женской суперлиги, в которой выступит "Минчанка"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всероссийская федерация волейбола утвердила регламент женской суперлиги, в которой будет выступать "Минчанка". Такая информация содержится на официальном сайте организации, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В предстоящем сезоне за медали турнира будут спорить 14 команд. Вместо покинувшего турнир "Сахалина" сыграют ВК "Липецк", "Тулица" из Тулы и нижегородская "Спарта".

Чемпионат должен пройти в два этапа - предварительный и финальный. Предварительный будет состоять из двух кругов, по ходу которых команды сыграют друг с другом по два матча - дома и на выезде. Две лучшие дружины соревнований выйдут в "Финал шести". Остальные участники этого этапа станут известны по итогам челлендж-раунда. Сроки проведения предварительного этапа запланированы на 19 сентября 2020 - 6 марта 2021 года. "Финал шести" планируется провести 28 марта - 3 апреля 2021 года.

Кубок России, в котором также будет выступать белорусский клуб, стартует с предварительного этапа 7-13 сентября. Полуфинальные игры пройдут 29 октября - 1 ноября. "Финал четырех" состоится 19-20 декабря 2020 года. Местом проведения решающей стадии станет новый Дворец спорта "Динамо" в Москве.

Волейболистки "Минчанки" два года подряд занимали в турнире 10-е место. Согласно первоначальному регламенту в сезоне 2019/2020 белорускам предстояли поединки в плей-ауте за 9-12 места, но в итоге российские волейбольные власти сначала перенесли его проведение на неопределенный срок, а затем и вовсе отказались от его проведения. Также не были проведены матчи плей-офф суперлиги за 1-4 и 5-8 места.

Решение было принято в связи с невозможностью дальнейшего проведения турниров в условиях ухудшающейся эпидемиологической обстановки, принимая во внимание сроки трансферных сертификатов FIVB, а также учитывая мнение представителей клубов, большинство из которых проголосовали за досрочное завершение сезона.-0-