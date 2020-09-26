26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй этап Кубка мира по биатлону сезона-2020/21 перенесен из Швеции в Финляндию. Такая информация содержится на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), сообщает БЕЛТА.

Согласно первоначальным планам, второй этап Кубка мира по биатлону должен был принимать шведский Эстерсунд. В качестве основного аргумента за перенос состязаний приводится довод, что эта мера сократит количество поездок в целях защиты здоровья спортсменов в связи с пандемией коронавируса.

Таким образом, первый и второй этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти. Третий и четвертый этапы запланированы в Хохфильцене (Австрия).

Также исполком IBU подтвердил, что чемпионат мира по биатлону пройдет с 9 по 21 февраля 2021 года в Поклюке (Словения).-0-