Вторые полуфинальные матчи пройдут сегодня в чемпионате Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся вторые поединки полуфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй части гомельского дерби на паркете спорткомплекса "Локомотив" игроки ВРЗ, занявшие 4-е место по итогам регулярного сезона, встретятся с его победителем БЧ, который в первом полуфинальном матче обыграли со счетом 2:1.

В другом сегодняшнем матче действующий чемпион страны "Столица" в минском дворце спорта "Уручье" попытается взять реванш у оршанского "Витэна". В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом - 1:0.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Если после двух матчей победители не определятся, то решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала "Столица", обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал "Витэн", победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" четыре золота, по три - у "Витэна", "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-