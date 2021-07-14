Вышел фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов" с участием Натальи Цилинской

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вышел четвертый фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Своими секретами достижения успеха в спорте в фильме поделилась бронзовая медалистка Игр-2004 по велоспорту на треке Наталья Цилинская.

Напомним, что первый фильм проекта "Правила жизни белорусских спортсменов", приуроченного к 30-летию НОК Беларуси, был показан 23 июня. Его героем стал трехкратный триумфатор главных стартов четырехлетий по вольной борьбе Александр Медведь. Вторая серия фильма вышла 30 июня. Ее героиней стала четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева. В третьей серии своими жизненными принципами со зрителями поделился олимпийский чемпион Игр-1980 в Москве, серебряный медалист Олимпиады-1992 в Барселоне Леонид Тараненко.

Проект будет представлен циклом видеороликов и книгой. В основе сюжетной линии каждой серии лежит портретное интервью с именитым белорусским спортсменом как советского, так и суверенного периодов.-0-