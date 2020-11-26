Выставка памяти Диего Марадоны пройдет на брестском стадионе

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Выставка памяти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны пройдет на стадионе Брестский 28 ноября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт футбольного клуба "Динамо-Брест".

Выставка будет организована в день матча брестского "Динамо" и гродненского ФК "Неман" и разместится в фан-зоне стадиона. Памятную экспозицию при поддержке клуба представит известный брестский коллекционер Георгий Дорбуашвили. На выставке будут представлены более десятка альбомов с фотографиями и вырезками из различных изданий, посвященных карьере Марадоны, футболки аргентинской сборной, сувениры с чемпионатов мира, связанные с футболом Аргентины, и другие эксклюзивные экспонаты.

Звезда мирового футбола Диего Марадона в мае 2018 года стал почетным президентом брестского футбольного клуба "Динамо" и в июле того же года посетил один из матчей белорусского чемпионата в Бресте.

Знаменитый аргентинец умер 25 ноября. В связи с его смертью в Аргентине объявлен трехдневный траур.-0-