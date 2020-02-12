За путевку на республиканский этап "Золотой шайбы" поспорят 16 команд Гомельской области

12 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областные соревнования среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба" (дивизион Б) в возрастной группе 2006-2008 годов рождения пройдут с 12 по 14 февраля в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

На арену Ледового дворца выйдут юные хоккеисты, представляющие 16 команд районов Гомельской области. "В дивизионе Б сражаются те дружины, в городах и районах которых нет физкультурно-спортивных сооружений с искусственным льдом", - уточнили в управлении.

После торжественного открытия состязаний, которое пройдет сегодня, ребята скрестят клюшки в борьбе за награды соревнований и право представить Гомельскую область на республиканском этапе "Золотой шайбы" на призы Президента Беларуси. Поединки финального этапа, планируется, пройдут с 24 по 26 марта в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи".

"Золотая шайба" для ребят - не только увлекательные соревнования, полезный и интересный опыт, яркие моменты игры, но и реальный шанс заявить о себе, попасть в специализированные учебно-спортивные учреждения по хоккею, тренеры которых будут наблюдать за процессом", - добавили в управлении.

История соревнований "Золотая шайба" насчитывает более полувека. С распадом СССР был некоторый период спада в развитии детского любительского хоккея. В Беларуси турнир был возрожден по инициативе главы государства. С 1997 года состязания проводятся на призы Президента Беларуси. Организаторами республиканских соревнований выступают Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-