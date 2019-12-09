Захаров: белорусская сборная - одна из сильнейших на домашнем молодежном ЧМ

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сборная - одна из сильнейших на молодежном чемпионате мира по хоккею в Минске. Такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал главный тренер национальной сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская сборная - одна из сильнейших на чемпионате. Вместе с тем этот мировой форум не показательный, таковым является чемпионат мира в элитном дивизионе, - сказал Михаил Захаров. - Перед белорусской командой стоит одна задача - побеждать. Надо подтягиваться и выигрывать. Сейчас у нашей сборной нет проходных матчей, на каждый надо настраиваться".

В стартовом поединке турнира команда Норвегии сегодня обыграла словенскую дружину со счетом 6:2. Датчане уступили латвийцам - 0:3.

Хоккеисты белорусской молодежной сборной в 19.30 начнут свой матч против команды Австрии.

Во второй день соревнований, 10 декабря, белорусы встретятся со сверстниками из Латвии, 12 декабря сыграют с норвежцами, 13 декабря предстоит встреча со словенцами, 15 декабря - заключительный поединок против команды Дании.

Путевку в элитный дивизион молодежного мирового первенства получит только победитель. Все матчи минского турнира транслирует телеканал "Беларусь 5".-0-

Фото Сергея Шелега