Захаров не исключает натурализации иностранных хоккеистов для белорусской сборной к ЧМ в Минске

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров не исключает натурализации иностранных хоккеистов для белорусской сборной к чемпионату мира в Минске в 2021 году. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Если будут игроки достойные, почему нет?", - сказал Михаил Захаров, отвечая на вопрос о том, возможна ли натурализация игроков к чемпионату мира. Главный тренер сборной считает, что "на данный момент это даже нужно сделать".

Больше всего волнует вратарская позиция. "Третий вроде бы есть, первого, второго вратаря мы не видим", - отметил Михаил Захаров. В сборной Казахстана, в частности, 14 натурализованных хоккеистов, ожидается еще два, что является большим подспорьем.

Что касается результатов на ЧМ-2021 в Минске, от белорусской сборной ожидают максимальной отдачи, поэтому предстоит много работы. "Не будет одноразовых тренировок, а только двухразовые. Я сказал и Костицыным, что в таком режиме будем работать. Они готовы. Одна тренировка ничего не дает", - заключил главный тренер сборной.-0-