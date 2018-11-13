Защитник из США Джонатон Блум будет выступать за ХК "Динамо-Минск"

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский защитник Джонатон Блум продолжит карьеру в хоккейном клубе "Динамо-Минск", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской команды.

В НХЛ хоккеист дебютировал в сезоне-2010/11 в составе "Нэшвилла", но далее часто выступал и фарм-клубе "хищников" в АХЛ.

В 2013 году перешел в "Миннесоту". Карьера в НХЛ оказалась не столь успешной, после чего Блум выступал в КХЛ и подписал контракт с "Адмиралом". В первый год он набрал 31 очко и получил приглашение на Матч звезд. В прошлом сезоне защитник перешел в "Сочи".

Джонатон Блум играл за сборные США на молодежных чемпионатах мира 2008 и 2009 годов, а также на Олимпиаде в Пхенчхане.-0-