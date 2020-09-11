Заседание исполнительного комитета WADA состоится 14-15 сентября

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) состоится 14 и 15 сентября в онлайн-формате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В ходе работы собрания его участики обсудят утверждение обновленного списка запрещенных веществ и методов, международные стандарты для лабораторий , а также по защите частной жизни и персональных данных.

Кроме того, в повестке заседания значится влияние коронавируса на мировую антидопинговую систему. Будет рассмотрен проект бюджета организации на 2021 год, который в ноябре будет предложен совету учредителей.

Также члены исполкома рассмотрят научно-исследовательские проекты за 2020 год и ряд других вопросов.