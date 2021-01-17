"Зелена Гура" обыграла "Цмокi-Мiнск" в Единой лиге ВТБ

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" проиграли польскому клубу "Зелена Гура" в домашнем матче Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игру в минском "Фалькон Клубе" хозяева начали здорово, выиграв первую четверть с перевесом в 13 очков. Во втором игровом отрезке минчане также владели инициативой и ушли на большой перерыв при счете 48:31 в свою пользу. Третью десятиминутку подопечные Ростислава Вергуна провалили, позволив соперникам сократить разрыв до трех очков. В последней четверти гости также сыграли лучше и в концовке вырвали победу - 80:75 (12:25, 19:23, 29:15, 20:12). Самым результативным в составе проигравших стал Роберт Лоури, набравший 14 очков.

В предыдущем туре "драконы" одолели в Минске гостей из "Нижнего Новгорода" (77:75), прервав серию из восьми поражений подряд.

Также сегодня в Красноярске местный "Енисей" уступил пермской "Парме" с результатом 52:86. Баскетболисты "Химок" на своей площадке уступили казанскому УНИКСу со счетом 87:93.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 23 очка (14 матчей), УНИКС - 22 (13), "Зенит" (Санкт-Петербург) - 21 (11), "Зелена Гура" - 21 (14), ЦСКА (Москва) - 20 (11). "Цмокi" имеют в своем активе 13 баллов и находятся на 11-м месте, опережая "Енисей" (12 очков) и эстонский "Калев" из Таллина (10), с которым минчане встретятся 24 января на своей арене.

До этого, 20 января, чемпионы Беларуси также у себя дома проведут заключительный поединок группового этапа Лиги чемпионов против греческого АЕКа из Афин. Положение в квартете С после пяти игровых дней: "Хапоэль" (Холон, Израиль) - 8 очков, АЕК - 8, "Шоле" (Франция) - 7, "Цмокi-Мiнск" - 7. В следующий этап чемпионской Лиги выйдут две лучших команды.-0-