Женская команда "Минск" выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская команда клуба "Минск" выиграла чемпионат Беларуси по хоккею на траве, одолев в финальной серии смолевичскую "Викторию", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед третьим матчем столичная команда вела в серии до трех побед со счетом 2:0, дважды победив на своей площадке - 3:1, 3:1. В завершившейся игре на поле "Виктории" подопечные Николая Санковца уступали 0:2, но усилиями Юлии Юбко, Крестины Попковой и Анастасии Сыроежко, оформившей голевой дубль, "Минск" сумел добиться победы - 4:3.

Ранее минские хоккеистки становились чемпионками страны в 2015 году. Победитель прошлого сезона гродненский "Ритм" в 2019-м выиграл бронзовые награды, одолев барановичский "Текстильщик".

Лучшим игроком чемпионата признана Крестина Попкова, вратарем - Марина Навицкая (обе - "Минск"), лучший бомбардир турнира (40 голов) - опытная Ольга Шинтарь из гродненского "Ритма".

"Женский чемпионат страны получился увлекательным. В Беларуси сейчас несколько команд хорошего уровня, имеется неплохая база для хоккея на траве в регионах, которая позволяет развивать вид спорта, создавать команды. Приятно, что и на международной арене у наших клубов высокий рейтинг. К примеру, женская команда "Минск" получила право выступить также в Лиге чемпионов в 2020 году", - сказал председатель Федерации хоккея на траве Александр Екименко.-0-

Фото из VK-аккаунта "Хоккей на траве Беларусь"