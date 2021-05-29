Женская сборная Беларуси по волейболу стартует в золотой Евролиге

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по волейболу стартует сегодня на групповом этапе золотой Евролиги в квартете C, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заявку на турнир от белорусской дружины вошли либеро Виолетта Белявская, Виктория Панасенко; нападающие Екатерина Сокольчик, Анна Давыскиба; диагональные Анна Климец, Дарья Вакулко, Вера Костючик; блокирующие Елена Лозюк, Юлия Минюк, Анна Тупикина, Надежда Владыко; пасующие Анастасия Кононович, Анастасия Лопато.

В первом туре команда Дениса Матвеева 29 мая померится силами с дружиной Венгрии. 30 мая белоруски сразятся с хорватками, на 31 мая назначен поединок с чешками.

Во втором туре, который также пройдет в Чехии с участием национальной команды Беларуси, состоятся матчи с Хорватией (2 июня), Венгрией (3 июня) и Чехией (4 июня).

В "Финале четырех" турнира, который примет Болгария, от группы С выступит сборная, занявшая первое место.-0-