Женская сборная Беларуси выиграла чемпионат Европы по индор-хоккею в Минске

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Беларуси по индор-хоккею, обыграв главных фаворитов турнира, команду Нидерландов в серии буллитов со счетом 4:3 (основное время матча 1:1), завоевала золотые медали чемпионата Европы, завершившегося в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч стартовал с атак голландской команды, которая настойчиво искала пути к воротам белорусок. Опасные моменты возникали один за другим. Белоруски отвечали фаворитам турнира контратаками. Херман Круис поддерживал интенсивность игры команды при помощи замен. Однако уберечь в неприкосновенности ворота до конца первого отрезка матча у белорусок не получилось. Голландка Лиза Пост открыла счет, обыграв Марину Новицкую в ближнем бою после розыгрыша штрафного-углового.

В дальнейшем команда Нидерландов уступила инициативу белорускам, которые настойчиво атаковали оборонительные редуты соперниц, время от времени беспокоя подопечных Хермана Круиса острыми выпадами. К радости болельщиков за 13 секунд до конца матча Марина Никитина сравняла счет. Она же в серии буллитов забросила решающий штрафной бросок.

После того, как прозвучал сигнал о завершении матча, организаторы турнира вручили индивидуальные призы. Лучшим игроком чемпионата стала голландка Донья Цвинкельс. Приз лучшему голкиперу обрел чешскую прописку благодаря Барборе Чехаковой. Награду за результативность разделили еще одна чешка Адела Леговцова и белоруска Марина Никитина. Лучшим молодым игроком признали голандку Ноор де Баат.

Эта виктория стала первой для наших хоккеисток, занимающих третье место в рейтинге лучших индор-хоккейных дружин мира после Нидерландов и Германии. Ранее женская национальная сборная Беларуси по индор-хоккею была двукратным призером чемпионатов Европы: в 2016 и 2018 годах девушки завоевали бронзовые награды, в 2018-м наша команда заняла также третье место на Кубке мира.

Сборная Чехии завоевала бронзу ЧЕ по индор-хоккею в Минске Дружина Чехии обыграла в споре за третье место действующих чемпионок мира, команду Германии в серии буллитов - 2:1 (основное время - 2:2).

ХХ чемпионат Европы по индор-хоккею (хоккей на траве в закрытых помещениях) среди женских команд проходил во Дворце спорта с 24 по 26 января. Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат стал отборочным к мировому первенству 2021 года, куда отправится шесть лучших команд Старого Света.-0-

Фото Андрея Покумейко