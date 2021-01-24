Женская сборная Беларуси заняла пятое место в эстафете на этапе КМ по биатлону

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла пятое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские биатлонистки Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина и Анна Сола уступили победительницам 46,5 сек., обойдясь без штрафных кругов, но затратив 14 дополнительных патронов, чтобы закрыть все мишени на стрельбище.

Первое место заняли представительницы России, которые преодолели дистанцию за 1 ч.07 мин. 32,4 сек. Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева обошлись без штрафных кругов, затратив девять дополнительных патронов.

На второй позиции спортсменки из команды Германии. Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн и Франциска Пройсс отстали от россиянок на 11 сек. Обойдясь без штрафных кругов, немки затратили шесть дополнительных патронов на стрельбище. Третье место у стреляющих лыжниц Франции. Анаис Бескон, Анаис Шевалье-Буше, Жюстин Бреза-Буше, Жюли Симон отстали от россиянок на 21,2 сек., пройдя один штрафной круг и затратив девять дополнительных патронов.

Завершит программу этапа Кубка мира в Антхольце гонка на 15 км с массовым стартом у мужчин.-0-