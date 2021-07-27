Женская сборная Эстонии выиграла на Олимпиаде командное первенство шпажисток

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Женская сборная Эстонии выиграла командное первенство шпажисток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке эстонки выиграли у команды из Республики Корея со счетом 36:32. В составе победительниц выступали Юлия Беляева, Эрика Кирпу, которую по ходу боя заменила Ирина Эмбрих, и Катрина Лехис.

Эстонки эффектно начали поединок, добившись весомого преимущества над конкурентками, которые, впрочем, не собирались уступать. Кореянки сначала сравняли счет, а затем вышли вперед на три укола. Но эстонки не сдались и довели матч до победы.

В поединке за бронзу итальянки были сильнее дружины Китая - 23:21.-0-

Фото Оксаны Манчук