Женская теннисная ассоциация ввела новый фирменный стиль

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женская теннисная ассоциация (WTA) ввела новый фирменный стиль и запустила новую кампанию WTA For The Game, направленную на создание более глубоких связей с фанатами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ребрендинг включает в себя первый за последние 10 лет редизайн логотипа WTA. На новом логотипе фиолетового цвета изображена теннисистка, выполняющая подачу. Изменен также титульный шрифт в фирменном стиле ассоциации.

Что касается турниров, то теперь у женщин стало девять категорий, как и у мужских состязаний под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Также несколько изменится система начисления рейтинговых очков на турнирах WTA.-0-