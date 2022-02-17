Женский масс-старт биатлонисток ОИ перенесен на 18 февраля

17 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Женский масс-старт биатлонисток пекинской Олимпиады перенесен с 19 февраля на 18 февраля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Такое решение организаторы ОИ приняли из-за сильных морозов, которые ожидаются в субботу. Среди 30 участниц завтрашней гонки на 12,5 км будут белорусские биатлонистки Динара Алимбекова и Анна Сола.

Мужской масс-старт на 15 км, как и было запланировано, также состоится 18 февраля. В нем выступит серебряный призер индивидуальной гонки пекинских Игр белорус Антон Смольский.

Женщины уйдут на дистанцию биатлонного центра в Чжанцзякоу в 10.00, мужчины стартуют в полдень по минскому времени.-0-