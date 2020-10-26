Жодинские торпедовцы победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" одержали волевую победу над "Слуцком" со счетом 4:1 в заключительном матче 27-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Три гола встречи в Жодино были забиты в первом тайме. На 22-й минуте Абдул Гафар вывел гостей вперед, затем Юрий Габовда оформил голевой дубль, а еще один мяч в ворота "Слуцка" забил Андрей Хачатурян. После перерыва Никита Николаевич в четвертый раз поразил ворота Ильи Брановца.

В первом сегодняшнем поединке брестское "Динамо" обыграло на поле столичного стадиона "Трактор" футболистов "Минска" - 2:1.

Результаты остальных встреч этого тура: БАТЭ (Борисов) - "Витебск" - 3:1, "Динамо" (Минск) - "Белшина" (Бобруйск) - 3:1, "Городея" - "Смолевичи" - 4:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск) - 1:2, "Неман" (Гродно) - "Славия" (Мозырь) - 1:2, "Рух" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 1:1.

Турнирное положение: БАТЭ - 53 очка (27 матчей), "Шахтер" - 49 (26), "Неман" - 47 (27), "Динамо" (Брест) - 47 (26), "Торпедо-БелАЗ" - 47 (27), "Динамо" (Минск) - 45 (27), "Ислочь" - 44 (27), "Рух" - 40 (27), "Энергетик-БГУ" - 35 (26), "Витебск" - 34 (27), "Минск" - 34 (27), "Славия" - 31 (25), "Городея" - 27 (27), "Слуцк" - 24 (26), "Белшина" - 20 (25), "Смолевичи" - 14 (27).

Список лучших бомбардиров возглавляет форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.

В 28-м туре сыграют:

6 ноября

"Ислочь" - "Минск", "Витебск" - "Рух";

7 ноября

"Смолевичи" - "Неман", "Слуцк" - "Городея", "Динамо" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ", "Шахтер" - БАТЭ;

8 ноября

"Белшина" - "Энергетик-БГУ", "Славия" - "Динамо" (Минск).-0-