Зинович помог "Локомотиву" победить "Уфу" в матче футбольного чемпионата России

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты московского "Локомотива" прервали неудачную серию матчей в чемпионате России, обыграв "Уфу" со счетом 2:0 в домашнем матче 18-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех игр без побед (3 поражения и ничья) железнодорожники с большим трудом взяли верх над одним из аутсайдеров российской премьер-лиги. Оба мяча были забиты в течение трех минут в середине второго тайма: на 71-й минуте встречи счет открыл Константин Марадишвили, а на 74-й итог подвел Джирано Керк. Белорусский полузащитник "Локомотива" Кирилл Зинович вышел на поле в стартовом составе, на исходе получаса игры получил предупреждение и был заменен на 90-й минуте. Для 18-летнего белоруса это был третий матч в нынешнем первенстве России. Нападающий Виталий Лисакович остался в запасе.

Футболисты "Краснодара" под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко не смогли одолеть на своей арене гостей из "Нижнего Новгорода", довольствовавшись лишь ничьей - 0:0. Белорусский защитник краснодарского клуба Александр Мартынович провел первый поединок после травмы, заработав предупреждение на 40-й минуте игры. В Грозном местный "Ахмат" разгромил "Химки" со счетом 4:1 благодаря голевым дублям Артема Тимофеева и Мохамеда Конате. Причем Тимофеев оба мяча забил с пенальти, а Конате реализовал еще один 11-метровый удар.

В центральном матче 18-го тура лидер первенства питерский "Зенит" в Москве сыграл вничью с идущим вторым столичным "Динамо" - 1:1. Гости вышли вперед на 34-й минуте после точного удара Клаудиньо, а на 74-й минуте встречи Дмитрий Скопинцев восстановил равновесие в счете. Московский ЦСКА обыграл у себя дома тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Голевой дубль в этой встрече оформил Антон Заболотный. С таким же результатом футболисты "Крыльев Советов" победили в Самаре казанский "Рубин". Оба мяча были забиты во втором тайме - на 62-й минуте счет открыл Иван Сергеев, а незадолго до финального свистка отличился Сергей Пиняев. Белорусский защитник самарского клуба Дмитрий Прищепа остался в запасе. "Ростов" у себя дома неожиданно крупно проиграл "Уралу" из Екатеринбурга со счетом 1:4. Все мячи были забиты до перерыва. Ворота хозяев дважды поразил Рамазан Гаджимурадов, по одному голу забили Арсен Адамов и Эрик Бикфалви, ростовчане смогли ответить лишь голом Дмитрия Полоза с пенальти.

Сегодня в последнем матче этого тура футболисты "Сочи" сыграют на своей арене с московским "Спартаком". После этой игры в чемпионате России наступит зимний перерыв до 25 февраля.

Положение в лидирующей группе российского чемпионата сейчас таково: "Зенит" - 38 очков, "Динамо" - 36, ЦСКА - 30, "Краснодар" - 29, "Сочи", "Локомотив" - по 28. Внизу турнирной таблицы "Химки" - 14 очков, 16 баллов имеет "Уфа". Список лучших бомбардиров возглавляет 21-летний нападающий "Уфы" Гамид Агаларов, забивший 13 мячей.-0-