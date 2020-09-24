Златан Ибрагимович заразился коронавирусом

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович заболел коронавирусом. Информация об этом размещена на официальном сайте футбольного клуба, сообщает БЕЛТА.

Тест на коронавирус у нападающего оказался положительным. Клуб проинформировал об этом соответствующие службы. Игрок помещен на карантин.

Сообщается, что тесты других футболистов и сотрудников клуба отрицательные.

Тестирование на COVID-19 прошло перед матчем Лиги Европы с норвежским "Буде-Глимтом", который состоится сегодня.

38-летний Златан Ибрагимович - один из самых титулованных игроков мира. Он становился чемпионом Италии, Испании, Нидерландов, Франции, выигрывал Лигу Европы. Кроме того, он лучший бомбардир сборной Швеции с 62 голами на счету.-0-