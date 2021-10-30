"Зорка-БДУ" одолела футболисток "Днепра" в матче женского чемпионата Беларуси

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки столичной "Зоркi-БДУ" одержали волевую викторию над могилевским "Днепром" в стартовой встрече 25-го тура женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на своем поле, минчанки пропустили мяч на 13-й минуте встречи после точного удара Любови Гудченко. До перерыва хозяйкам не удалось отличиться, зато в самом начале второй половины матча Лиана Мирошниченко и Кристина Киянка дважды поразили ворота могилевчанок. Матч завершился победой "Зоркi-БДУ" со счетом 2:1.

В сегодняшнем поединке двух аутсайдеров спортсменки Гомельской области у себя дома до 80-й минуты уступали брестскому "Динамо" 0:1, но в концовке сумели забить три мяча подряд и выиграли - 3:1.

Завтра лидер первенства минское "Динамо-БГУФК" встретится на выезде с "Витебском" и завоюет второй подряд чемпионский титул, если не проиграет. Идущий вторым "Минск" встретится с юниорской сборной Беларуси (U-19), а в Гродно футболистки "Немана" примут гостей из "Бобруйчанки".

Положение в лидирующей группе: "Динамо-БГУФК" - 72 очка (24 матча), "Минск" - 63 (24), "Зорка-БДУ" - 49 (25), "Неман" - 47 (24).

Список лучших снайперов возглавляет Мелана Суровцева ("Минск"), забившая 32 гола.-0-