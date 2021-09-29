Аэротакси появятся в Сеуле к 2025 году

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммерческое использование аэротакси начнется в столице Республики Корея через четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал KBS.

Начальная фаза распространения воздушных такси будет реализована в период с 2025 по 2029 год. Далее с 2030 по 2034 год предполагается этап развития, после которого с 2035 года последует так называемый период зрелости. В ходе первой фазы будет требоваться личное присутствие пилота в такси. В период развития пилот сможет управлять аэротакси удаленно, а на третьем этапе транспорт станет полностью автономным.

В качестве остановок и пересадочных центров будут использоваться пункты вертикальной посадки. На первых порах планируется запустить аэротакси по двум направлениям, которые свяжут центр Сеула с аэропортами в Кимпхо и Инчхоне.

Как поясняет телеканал KBS, воздушные такси будут летать по специально выделенным коридорам на высоте от 300 до 600 м. Это должно исключить столкновения с небольшими дронами, которые могут подниматься на 150 м, а также позволит пролетать даже над самым высоким небоскребом в Корее - Lotte World Tower (555 м). Предполагается, что электромоторы и особая конструкция лопастей сделают полет аэротакси практически бесшумным.-0-